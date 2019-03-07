ЕЦБ сохранил базовую ставку на нулевом уровне

Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) на заседании сохранил базовую процентную ставку на уровне ноль процентов.



Регулятор также понизил прогноз инфляции в еврозоне по итогам 2019 года с 1,6% до 1,2%, на 2020 год — с 1,7% до 1,5%, на 2021 год — с 1,8% до 1,6%, говорится в пресс-релизе ЕЦБ.

Ранее Центробанк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых. Следующее заседание по поводу изменения ключевой ставки состоится 22 марта.