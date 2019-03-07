Минниханов рассказал о приглашении Артема Прокофьева в правительство РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов рассказал о приглашении депутата Госсовета РТ от КПРФ Артема Прокофьева в правительство региона.

«Прокофьев — хороший парень, грамотный. Мы его приглашали на работу в правительство, министром или заместителем», — сообщил он на встрече с представителями СМИ в преддверии Международного женского дня.

По его словам, Прокофьев не согласился.

«Может, ему сверху сказали», — предположил Минниханов.

