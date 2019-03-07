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Экс-главу Нижнего Новгорода Олега Сорокина приговорили к 10 годам строгого режима

14:37, 07.03.2019
Экс-главу Нижнего Новгорода Олега Сорокина приговорили к 10 годам строгого режима
Фото: gorduma.nnov.ru

Нижегородский районный суд приговорил бывшего мэра Нижнего Новгорода Олега Сорокина к 10 годам лишения свободы и штрафу в размере 460 млн рублей.

Его признали виновным в получении взятки, а также соучастии в похищении и пытках человека, пишет ТАСС.

Прокурор просил назначить бывшему мэру Сорокину 12 лет лишения свободы.

Напомним, Сорокин был задержан в декабре 2017 года по подозрению в махинациях с землей. Потом ему предъявили новые обвинения.

Происшествия
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