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Прокуратура в Перми выявила сайты по продаже российских паспортов

10:16, 07.03.2019
Прокуратура в Перми выявила сайты по продаже российских паспортов
Фото: pixabay.com

Прокуратура Мотовилихинского района Перми в ходе проверки обнаружила сайты по продаже российских паспортов.

На интернет-ресурсах можно было приобрести документы, удостоверяющие личность гражданина на территории РФ, что является недопустимым, сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края.

По итогам проверки прокурором района было направлено заявление в суд о признании данной информации запрещенной к распространению в России.

Решением Ленинского районного суда Перми запрещенный контент был заблокирован.

Напомним, ранее прокуратура Набережных Челнов потребовала закрыть группу в соцсетях с пропагандой АУЕ.

Общество
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