Прокуратура в Перми выявила сайты по продаже российских паспортов

Прокуратура Мотовилихинского района Перми в ходе проверки обнаружила сайты по продаже российских паспортов.

На интернет-ресурсах можно было приобрести документы, удостоверяющие личность гражданина на территории РФ, что является недопустимым, сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края.

По итогам проверки прокурором района было направлено заявление в суд о признании данной информации запрещенной к распространению в России.

Решением Ленинского районного суда Перми запрещенный контент был заблокирован.

Напомним, ранее прокуратура Набережных Челнов потребовала закрыть группу в соцсетях с пропагандой АУЕ.