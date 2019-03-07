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Эксперт спрогнозировал курс доллара на следующей неделе не выше 67 рублей

10:11, 07.03.2019
Эксперт спрогнозировал курс доллара на следующей неделе не выше 67 рублей
Фото: pixabay.com

Курс доллара к рублю на следующей неделе будет находиться в интервале 65,5—66,2 рубля за 1$. Об этом «Реальному времени» рассказал директор по аналитическому маркетингу Ак Барс Банка Руслан Селиванов.

Он отметил, что мартовский высокий профицит счета текущих операций и приближающийся период уплаты налогов в конце месяца будут снижать негативный эффект от операций ЦБ РФ по покупке валюты.

Селиванов не исключил, что российская валюта может укрепиться до 65 рублей за 1$ в последней декаде этого месяца.

Директор казначейства банка «Восточный» Константин Кочергин прогнозирует, что сегодня курс доллара к рублю будет составлять 65,60—66,35 рубля за 1$. Поддержку рублю окажут дорожающие котировки нефти.

На прошлой неделе эксперты отмечали, что на ослабление рубля повлияет законопроект об антироссийских санкциях и завершившийся налоговый период.

АналитикаЭкономикаФинансы
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