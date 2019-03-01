Эксперт спрогнозировал курс доллара на следующей неделе не выше 67 рублей

Курс доллара к рублю на следующей неделе будет находиться в интервале 65,5—66,5 рубля за 1$. Об этом «Реальному времени» рассказал директор по аналитическому маркетингу Ак Барс Банка Руслан Селиванов.

Он отметил, что налоговый период, поддерживающий российскую валюту, уже завершился. На ослабление рубля также повлияет законопроект об антироссийских санкциях, опубликованный Конгрессом США 27 февраля. Однако пока неизвестно, когда именно санкции будут введены.

Директор казначейства банка «Восточный» Константин Кочергин отметил, что сегодня рубль, вероятно, будет консолидироваться в узком диапазоне. Основным фактором влияния станет динамика котировок на рынке нефти. По его словам, курс доллара на сегодня прогнозируется на уровне 65,65—66,35 рублей.

На прошлой неделе эксперты отмечали, что поддержку рублю будут оказывать налоговый период и высокие котировки нефти.