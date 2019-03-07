Первая часть денег от продажи «Ижевских электросетей» поступит в городской бюджет 19 марта

Первый транш средств от продажи имущественного комплекса АО «Ижевские электрические сети» поступит в бюджет столицы Удмуртии 19 марта. Совет директоров «ИЭС» рассмотрел в начале марта итоги работы акционерного общества в 2018 году и рекомендовал акционеру — администрации города — принять решение о перечислении в муниципальную казну 1 млрд 55 млн рублей «в виде дивидендов от продажи первого лота имущественного комплекса», сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

По словам главы Ижевска Олега Бекмеметьева, эти средства будут направлены на ремонт социальных объектов.

Ожидается, что оставшаяся часть средств, вырученная от реализации первого лота имущественного комплекса электросетей, поступит в городской бюджет в июне этого года, после проведения необходимой процедуры по уменьшению уставного капитала акционерного общества.

Напомним, в конце декабря 2018 года дочерняя структура «Россетей» — «МРСК Центра и Приволжья» приобрела более 80% имущественного комплекса предприятия за 2,2 млрд рублей. Оставшаяся часть имущества также передана в аренду «МРСК Центра и Приволжья». Сделка по ее продаже ожидается после проведения оценки в мае. При этом ранее в целом имущество электросетей оценивалось в 2,9 млрд рублей.