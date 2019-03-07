Эксперты Роскачества рассказали, как правильно выбирать шоколад

Роскачество составило рекомендации, как правильно выбрать хороший шоколад. Данные опубликованы в преддверии Международного женского дня.

Эксперты ведомства советует в первую очередь обращать внимание на состав продукта, подчеркивая, что «идеальный шоколад должен состоять из трех продуктов: какао-масла, какао тертого и сахара». Также в состав может войти лецитин, ванилин и сухое молоко.

Из-за дороговизны натурального шоколада производители подменяют компоненты более дешевыми растительными жирами, из-за чего сладости сильно отличаются по вкусу и не содержат полезных свойств, отметили в Роскачестве.

«Наличие белого налета на шоколаде свидетельствует о неправильном хранении продукта. Однако шоколад, в состав которого входят заменители какао-масла, сам по себе не покрывается белым налетом. Поэтому это верный признак того, что он был точно натуральным», — говорится в отчете.

Кроме того, специалисты рекомендуют изучать маркировку. Так, на этикетке обязательно должно быть напечатано наименование продукта, информация об изготовителе, масса нетто, данные о пищевых добавках, дата изготовления и пищевая ценность.

Ранее Роскачество дало рекомендации по выбору цветов к 8 марта.