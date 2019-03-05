Роскачество дало рекомендации по выбору цветов к 8 марта

Эксперты Роскачества дали советы по выбору цветов и сохранению их свежести в преддверии Международного женского дня.

В ведомстве рекомендуют внимательнее осматривать готовые букеты, так как продавцы могут маскировать изъяны с помощью упаковки, в том числе увядающие цветы и подсохшие лепестки. Если отсутствует уверенность в готовом букете, то специалисты советуют собирать свежие композиции.

Также необходимо отдавать предпочтение полураспустившимся цветам, чтобы со временем они обрели красоту и форму.

«Свежесть бутонов можно проверить, аккуратно отогнув лепесток в сторону — он должен вернуться в исходное положение. Также слегка сожмите бутон снизу. Свежий будет слегка поскрипывать», — отметил кандидат биологических наук РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева Артем Овод.

При покупке цветов нужно осматривать листья и стебли на наличие насекомых и болезней. Так, белый налет на листьях или нарушение их целостности и формы является плохим знаком.

Хранить цветы необходимо в воде, обновив срез и убрав листья, чтобы избежать гниения.

«Розы и лилии нужно ставить в прохладную воду. Тюльпаны предпочитают холодную воду. Герберы мерзнуть не любят, им нужна вода комнатной температуры. А самые теплолюбивые — сирень и хризантемы, их лучше ставить в теплую воду. При этом в вазу можно добавить специальный порошок для продления свежести, две ложки сахара (для роз, тюльпанов, гвоздик, хризантем), растолченную таблетку аспирина (для роз). Спустя три дня операцию можно повторить: промыть и подрезать стебли, сполоснуть вазу, обновить воду», — пояснили в Роскачестве.

Напомним, ранее эксперты выбрали лучшие технологичные подарки для девушек на 8 марта.

