Следком: по «делу Арашуковых» проходит более 70 обысков

Следственный комитет вместе с ФСБ и МВД проводит обыски на территории 22 городов и населенных пунктов в Ставропольском крае, Карачаево-Черкесии и Дагестане в рамках расследования «дела Арашуковых».

В это число входят свыше 70 обысков по местам жительства подозреваемых и на предприятиях — потребителях природного газа, в том числе у сотрудников правоохранительных органов вышеуказанных регионов, сообщили в СК.

Следователи выявляют факты незаконных врезок в трубопроводы, поставок газа в обход приборов учета. Также изымаются документы о незаконном потреблении газа. Также продолжаются допросы свидетелей и иные следственные действия.

Напомним, что в конце января Басманный суд арестовал сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова и его отца на 2 месяца.

По данным Следкома, он причастен к убийствам, а также к хищению природного газа ПАО «Газпром» на сумму более 30 млрд рублей. Кроме Арашуковых по делу о хищении газа арестованы шесть человек.

Также СМИ сообщили, что Арашуковых арестовали после доклада силовиков президенту РФ Владимиру Путину.