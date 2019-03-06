Венесуэла объявила посла Германии персоной нон грата из-за вмешательства в дела страны
Министерство иностранных дел Венесуэлы обвинило посла Германии Даниэля Кринера во вмешательстве во внутренние дела страны и объявило персоной нон грата.
Он должен покинуть Венесуэлу в течение 48 часов, сообщает пресс-служба ведомства. По его данным, Кринер был связан с с венесуэльской оппозицией.
Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о разрыве дипотношений с Колумбией.ОбществоВласть
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