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Венесуэла объявила посла Германии персоной нон грата из-за вмешательства в дела страны

19:48, 06.03.2019
Венесуэла объявила посла Германии персоной нон грата из-за вмешательства в дела страны
Фото: pixabay.com

Министерство иностранных дел Венесуэлы обвинило посла Германии Даниэля Кринера во вмешательстве во внутренние дела страны и объявило персоной нон грата.

Он должен покинуть Венесуэлу в течение 48 часов, сообщает пресс-служба ведомства. По его данным, Кринер был связан с с венесуэльской оппозицией.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о разрыве дипотношений с Колумбией.

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