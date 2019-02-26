В прошлом году в России приставы взыскали с должников 676 млрд рублей

По итогам 2018 года Федеральная служба судебных приставов (ФССП) России взыскала с должников 676 млрд рублей против 663,6 млрд рублей в 2017 году.

В бюджет было перечислено 243,1 млрд рублей. От общей суммы только 271 млрд рублей должники оплатили добровольно.

Так, приставы взыскали 130,5 млрд рублей долгов перед банками, 28 млрд рублей долгов за ЖКУ, 10,2 млрд рублей долгов по зарплате, пишет ТАСС.

Напомним, Татарстанское управление Федеральной службы судебных приставов (УФССП по РТ) в 2018 году добилось взыскания долгов на 12 млрд рублей.

В минувшем году на исполнении находилось 2,2 млн исполнительных производств. За это время приставы вынесли 176 тысяч постановлений о временном ограничении на выезд за границу.