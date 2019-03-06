Новости общества

09:37 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Российским военнослужащим с 17 марта запретят пользоваться смартфонами на службе

18:45, 06.03.2019
Российским военнослужащим с 17 марта запретят пользоваться смартфонами на службе
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о запрете военнослужащим и гражданам, призванным на военные сборы, в ряде случаев иметь при себе гаджеты, с помощью которых можно выйти в интернет и передать разные файлы.

Так, смартфонами нельзя будет пользоваться при участии в боевых действиях, несении боевого дежурства, исполнении обязанностей в составе суточного наряда, прохождении военных сборов и т. д.

Документ вступит в силу 17 марта.

Ранее в Государственной думе предложили ввести всероссийский День без смартфона по аналогии с «Часом Земли».

ОбществоВласть
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров