В России предложили ввести День без смартфона

В Государственной думе предложили ввести всероссийский День без смартфона по аналогии с «Часом Земли». Соответствующий запрос направил депутат нижней палаты парламента Иван Сухарев министру цифрового развития Константину Носкову.

Автор инициативы считает, что акция поможет привлечь внимание к проблеме ответственного отношения к использованию мобильных устройств. Также, по мнению Сухарева, проведение Дня без смартфона даст толчок к обсуждению путей снижения зависимости людей от мобильных устройств и социальных сетей, пишет RT.

Ранее в Госдуме приняли закон, который запрещает военным пользоваться смартфонами на службе.