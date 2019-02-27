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В России предложили ввести День без смартфона

14:39, 27.02.2019 1
В России предложили ввести День без смартфона
Фото: pixabay.com

В Государственной думе предложили ввести всероссийский День без смартфона по аналогии с «Часом Земли». Соответствующий запрос направил депутат нижней палаты парламента Иван Сухарев министру цифрового развития Константину Носкову.

Автор инициативы считает, что акция поможет привлечь внимание к проблеме ответственного отношения к использованию мобильных устройств. Также, по мнению Сухарева, проведение Дня без смартфона даст толчок к обсуждению путей снижения зависимости людей от мобильных устройств и социальных сетей, пишет RT.

Ранее в Госдуме приняли закон, который запрещает военным пользоваться смартфонами на службе.

ОбществоВласть
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 27 февр
    Умнее в Думе ничего придумать и не могут.
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