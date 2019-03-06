Казанский Кремль надеется, что завод Ford в Набережных Челнах сохранится

Фото: Максим Платонов

Представитель казанского Кремля Лилия Галимова на брифинге прокомментировала информацию, связанную с возможным закрытием завода Ford в Набережных Челнах.

— Мы надеемся, что Ford примет решение, которое не повлечет сильных изменений, что завод в той или иной форме сохранится в республике. Насколько нам известно из той информации, которую удалось публично получить, у Ford есть планы, связанные с реструктуризацией, не окончательным закрытием, а, может, сокращением каких-то объемов производства. Пока говорить об окончательном закрытии и каких-то кадровых вопросах крайне рано, — пояснила Галимова.

Напомним, ранее сообщалось, что американский автопроизводитель Ford собирается закрыть два завода — в Ленинградской области и Татарстане. Это делается для того, чтобы оставить в России производство легких коммерческих автомобилей. Под закрытие могут попасть завод в Набережных Челнах, выпускающий EcoSport и Fiesta, и производство во Всеволожске, где выпускают Focus и Mondeo. Также у Ford есть завод в Елабуге, где производят Ford Transit, Kuga и Explorer.



