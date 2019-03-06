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Удмуртский завод изготовил агрегат для российского десантного модуля «ЭкзоМарс-2020»

10:31, 06.03.2019
Удмуртский завод изготовил агрегат для российского десантного модуля «ЭкзоМарс-2020»
Фото: exomars.cosmos.ru

Сарапульский электрогенераторный завод (СЭГЗ) изготовил регулятор тяги для жидкостного ракетного двигателя, установленного в российском десантном модуле «ЭкзоМарс-2020».

Благодаря агрегату российские космонавты смогут совершить плавную посадку на поверхность Марса. Кроме того, удмуртская разработка поможет предотвратить риск крушения модуля при приземлении на планету.

Опытные образцы изделий уже изготовлены, испытаны и отправлены заказчику, уточнили в пресс-службе СЭГЗ.

Напомним, ранее Ижевский радиозавод начал испытания оборудования для полета на Марс.

Справка

«ЭкзоМарс-2020» — совместный проект Роскосмоса и Европейского космического агентства по исследованию Марса, его поверхности, атмосферы и климата. Запуск модуля запланирован на 25 июня 2020 года.

ТехнологииПромышленностьОПК Удмуртия
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