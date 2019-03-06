Власти Крыма прокомментировали исправление Google ошибки с картами

Фото: скриншот - Google Maps

Власти Крыма заявили, что американская компания Google выбрала правильный путь, исправив ошибки с картами.

По словам замминистра внутренней политики, информации и связи республики Вадима Первых, IT-корпорации стоит продолжить исправление подобных ошибок на картах в других странах.

«Остается надеяться, что Google продолжит прилагать усилия для объективного отображения названий и границ в отношении Крыма и в других странах, правительство которых вводит в заблуждение своих граждан относительно принадлежности Республики Крым», — заявил Первых «РИА Новости».

Кроме того, чиновник отметил, что компания Google должна «занять однозначную и справедливую позицию, что Крым — это часть России».

Напомним, ранее сообщалось, что Google исправил ошибку с отображением Крыма на картах, который показывался как территория другой страны.