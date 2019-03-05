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Google исправил ошибку с отображением Крыма на картах

18:58, 05.03.2019
Google исправил ошибку с отображением Крыма на картах
Фото: скриншот

Google исправил ошибку с некорректным отображением Крыма на своих картах у ряда пользователей на iOS в России.

Как пишет RNS, в компании отметили, что прилагают все усилия для объективного изображения спорных регионов и следуют местному законодательству при отображении названий и границ, что и коснулось России.

Напомним, ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил комитету по безопасности пригласить представителя Google из-за обозначения на карте принадлежности Крыма.

Общество
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