Конституционный суд определил, кто должен оплачивать судебные расходы при банкротстве

Конституционный суд (КС) отказал Федеральной налоговой службе во взыскании расходов с экс-директора обанкротившегося ООО ССК «СМУ-1» из Саранска за пределами процедуры банкротства.

В 2009 году Арбитражный суд Мордовии по заявлению ФНС признал компанию банкротом, открыл конкурсное производство и назначил арбитражного управляющего. Но по итогам процедуры банкротства имущества компании не хватило, чтобы выплатить ему вознаграждение. В итоге он через суд добился возмещения от налоговой, которая инициировала банкротство, а та обратилась в суд, чтобы взыскать убытки с бывшего директора компании-банкрота Виктора Нужина, говорится в сообщении на сайте КС.

Суды всех инстанций встали на сторону налоговиков, и Нужин обратился в Конституционный суд, чтобы оспорить положения закона о банкротстве, Гражданского и Налогового кодексов как не соответствующие Конституции. КС признал правоту экс-менеджера и направил его дело на новое рассмотрение.

Ранее сообщалось, что в России сократилось количество банкротств компаний.