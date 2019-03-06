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Сегодня в Татарстане ожидается мокрый снег и до +5

04:34, 06.03.2019
Сегодня в Татарстане ожидается мокрый снег и до +5
Фото: tatarmeteo.ru

В среду, 6 марта, в Татарстане ожидается облачная погода. Днем возможны осадки в виде мокрого снега и дождя. На дорогах местами гололедица, туман.

Ветер юго-западный сильный порывами до 17—22 м/с, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Максимальная температура днем составит от 0°С до +5°С. В Казани днем ожидается от +2°С до +4°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от 0°С до +3°С.

Общество Татарстан
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