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Происшествия

В Чувашии бывшего газовика подозревают в краже газа

19:45, 05.03.2019 1
В Чувашии бывшего газовика подозревают в краже газа
Фото: pixabay.com

В столице Чувашии изучают обстоятельства незаконной врезки к газораспределительной сети, сообщает ИА Regnum.

В преступлении подозревается хозяин одного из домов, работавший специалистом по газовому оборудованию. Ущерб оценивается в 57 тысяч рублей.

Напомним, ранее сообщалось, что просроченная задолженность всех категорий потребителей природного газа на территории России составляет 137,7 млрд рублей. Данные приводятся на 1 декабря прошлого года. Согласно отчету «Газпром межрегионгаза», население должно предприятию 37,9 млрд рублей. Крупнейшими должниками в категории «население» являются Чеченская Республика — 13,291 млрд рублей, Республика Дагестан — 9,033 млрд рублей, Кабардино-Балкарская Республика — 2,732 млрд рублей.

Происшествия
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 06 марта
    Ну да, всяким кавказским регионам можно воровать газ и им же прощают долги на несколько миллиардов долларов а тут какие-то вшивые 57 тысяч рублей, вы чего совсем совесть потеряли
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