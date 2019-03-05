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Инфляционные ожидания россиян в феврале снизились после максимума за 1,5 года в январе

18:38, 05.03.2019
Инфляционные ожидания россиян в феврале снизились после максимума за 1,5 года в январе
Фото: pixabay.com

Россияне в следующие 12 месяцев ожидают инфляцию на уровне 10,1%. Таким образом, инфляционные ожидания россиян снизились с 10,4% в январе.

Инфляционные ожидания бизнеса также снизились — с 18,9% до 13,1%, сообщает Центробанк со ссылкой на данные опроса «инФОМ».

Напомним, в январе инфляционные ожидания предприятий на ближайшие 3 месяца достигли максимального уровня с марта 2015 года. При этом инфляционные ожидания населения также стали самыми высокими за последние 1,5 года.

Экономика
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