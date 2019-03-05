Алексей Песошин провел встречу с генконсулом Узбекистана в Казани

Сегодня премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин в Доме правительства РТ встретился с генеральным консулом Республики Узбекистан в Казани Фариддином Насриевым.

Песошин отметил, что открытие генконсульства в Казани будет способствовать укреплению торгово-экономических и гуманитарных связей между Татарстаном и Узбекистаном.



Фариддин Насриев, в свою очередь, отметил, что сотрудничество между Узбекистаном и Татарстаном динамично развивается, передает пресс-служба президента РТ.



Генконсул напомнил, что в прошлом году при участии президента РТ Рустама Минниханова прошел первый форум межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном, в рамках которого был подписан ряд соглашений. Генконсульство Узбекистана в Казани будет участвовать в их реализации, отметил Насриев.

В конце февраля Фариддин Насриев провел встречу с президентом РТ Рустамом Миннихановым. Президент РТ поблагодарил генконсула за решение открыть генконсульство именно в Казани.