СК РФ требует арестовать подрядчика «Самара Арены» по подозрению в махинациях на 2,5 млрд рублей

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Следствие уже задержало бизнесмена Сергея Уласевича, которого обвиняет в махинациях субподрядчик строительства «Самара Арены» «Татдорстрой».

Ранее татарстанская компания, которая являлась основным субподрядчиком, обратилась в правоохранительные органы с требованием возбудить в отношении Уласевича уголовное дело о хищении 2,5 миллиарда рублей. Следствие требует, чтобы Уласевич был заключен под стражу.

«В суд поступили материалы на избрание меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении генерального директора «Стальмонтаж-Электросталь» Уласевича Сергея Львовича. Ходатайство будет рассмотрено во вторник, заседание назначено на 15.00», — сообщила пресс-служба Бабушкинского суда Москвы «Р-Спорту».

В пресс-службе генерального подрядчика строительства ПСО «Казань» изданию «Р-Спорт» заявили, что компания Уласевича «специально инициировала свое банкротство, чтобы снять с себя ответственность за срыв сроков по монтажу металлоконструкций на стадионе «Самара Арена», уйти от гарантийных обязательств и не расплатиться по долгам перед подрядчиками, поставщиками и своими сотрудниками».

Также в ПСО «Казань» утверждают, что компания получила от «Татдорстроя» свыше 2,6 миллиарда рублей, а отчиталась актами о выполненных работах только за 87,8 миллиона рублей. Плюс ко всему генподрядчик обвинил Уласевича в срыве сроков выполнения работ по монтажу основных металлоконструкций.

Подмосковный бизнесмен Сергей Уласевич является генеральным директором компании «Стальмонтаж-Электросталь», которая участвовала в строительстве стадиона чемпионата мира «Самара Арена».