Американский космонавт на борту МКС выросла на пять сантиметров

Американская астронавт Энн МакКлейн, совершающая свой первый космический полет, рассказала, что ее рост на борту МКС увеличился на пять сантиметров. Об этом она написала на своей странице в Twitter.

Изменения в росте МакКлейн заметила во время проверки экипажа по правильности подгонки скафандров перед предстоящим выходом в космос.

«Я на два дюйма (5 сантиметров) стала выше, чем была, когда полетела на МКС», — отметила астронавт.

Earth will learn a lot during his busy week on @Space_Station — today he kept me company while we checked our suit sizing to account for space growth (I am 2 inches taller than when I launched!), then we did some translation adaptation. pic.twitter.com/A89tJauyQu

— Anne McClain (@AstroAnnimal) 4 марта 2019 г.

Добавим, увеличение роста в космосе происходит за счет того, что в невесомости у космонавтов снижается нагрузка на позвоночник и расстояние между позвонками увеличивается.

Напомним, 3 декабря прошлого года Энн МакКлейн в составе экипажа ТПК «Союз МС-11» стартовала с «Гагаринского старта» космодрома Байконур к МКС.