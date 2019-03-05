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Американский космонавт на борту МКС выросла на пять сантиметров

11:45, 05.03.2019
Американский космонавт на борту МКС выросла на пять сантиметров
Фото: pixabay.com

Американская астронавт Энн МакКлейн, совершающая свой первый космический полет, рассказала, что ее рост на борту МКС увеличился на пять сантиметров. Об этом она написала на своей странице в Twitter.

Изменения в росте МакКлейн заметила во время проверки экипажа по правильности подгонки скафандров перед предстоящим выходом в космос.

«Я на два дюйма (5 сантиметров) стала выше, чем была, когда полетела на МКС», — отметила астронавт.

Добавим, увеличение роста в космосе происходит за счет того, что в невесомости у космонавтов снижается нагрузка на позвоночник и расстояние между позвонками увеличивается.

Напомним, 3 декабря прошлого года Энн МакКлейн в составе экипажа ТПК «Союз МС-11» стартовала с «Гагаринского старта» космодрома Байконур к МКС.

Общество
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