В Казани в промзоне произошел крупный пожар

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РТ

Сегодня ночью в Казани произошел пожар в промзоне, на улице Химической. Загорелся склад с древесиной.

Сообщение о возгорании поступило 4 марта в 23.11, сообщает пресс-служба главка МЧС по Татарстану. Локализован огонь был только в 2.15. Потушен — в 6.35.

Площадь пожара составила не менее 5,6 тыс. кв. метров. Пострадавших нет.

В МЧС подчеркивают, что пожарные смогли отстоять расположенные рядом административно-бытовой корпус, трансформаторные подстанции и склад, на котором хранилось около 1 000 тонн полиэтиленовой крошки.



