В Казани в промзоне произошел крупный пожар
Сегодня ночью в Казани произошел пожар в промзоне, на улице Химической. Загорелся склад с древесиной.
Сообщение о возгорании поступило 4 марта в 23.11, сообщает пресс-служба главка МЧС по Татарстану. Локализован огонь был только в 2.15. Потушен — в 6.35.
Площадь пожара составила не менее 5,6 тыс. кв. метров. Пострадавших нет.
В МЧС подчеркивают, что пожарные смогли отстоять расположенные рядом административно-бытовой корпус, трансформаторные подстанции и склад, на котором хранилось около 1 000 тонн полиэтиленовой крошки.
Происшествия Татарстан
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