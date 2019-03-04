Минниханов посетил в Казани школу волейбола имени Екатерины Гамовой

Сегодня президент Республики Татарстан Рустам Минниханов посетил центр спортивной подготовки Казанского училища олимпийского резерва, где ознакомился с работой школы волейбола имени Екатерины Гамовой.

В настоящее время в школе волейбола обучаются 14 девушек. Тренировки и игры проходят в спортивном комплексе «Олимпиец». Воспитанницы школы являются основой юниорской сборной России по волейболу. В прошлом году они победили в чемпионате Европы по волейболу среди девушек до 17 лет.

Президент Татарстана пообщался с тренерским штабом и обсудил планы по дальнейшему развитию школы.

Также Минниханов осмотрел новый спальный корпус для проживания воспитанников Казанского училища олимпийского резерва, который разместился в здании бывшего детского сада. Его реконструкция обошлась более чем в 160 млн рублей, передает пресс-служба президента РТ.

Ранее Екатерина Гамова рассказала, что идея создать в Казани волейбольную школу для детей пришла к ней, а власти Татарстана поддержали.