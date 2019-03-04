Владимир Плющев: «Поездка в Эмираты в середине сезона выбила «Ак Барс» из колеи»

Заслуженный тренер России, бывший главный тренер «Ак Барса» Владимир Плющев рассказал, почему, на его взгляд, казанский клуб рано вылетел из розыгрыша Кубка Гагарина.

— Думаю, что казанцы неправильно подготовились к плей-офф. Поездка в Эмираты в середине сезона, большой перепад температур. Все это выбило из колеи. Плюс последствия болезни игроков, проблемы с вратарской линией, с большинством. «Авангард» же поймал кураж, был отлично заряжен.

Молодые парни там здорово сыграли, после первой игры почувствовали, что все получается, и не отпустили эту ситуацию. После двух первых матчей в Балашихе я был уверен, что омичи своего не упустят.

Нужен ли «Ак Барсу» новый тренер? Этот вопрос не в моей компетенции, в Казани серьезный клуб, там разберутся во всех этих моментах, — приводит слова Плющева «Чемпионат».

Напомним, что в четвертьфинале Восточной конференции плей-офф казанцы проиграли омскому «Авангарду» со счетом 0:4 и завершили сезон.