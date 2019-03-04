Набиуллина рассказала Путину о «достаточно низких» ставках по ипотеке в России

Сегодня председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина встретилась с президентом России Владимиром Путиным. На встрече обсуждалась ситуация на рынке ипотечного кредитования.

По мнению Набилуллиной, прошлый год «был очень хорошим».

«Новые выдачи по ипотеке выросли практически на 50 процентов, было выдано 3 триллиона ипотечных кредитов (в позапрошлом году было 2 триллиона), и ставки были достаточно низкими», — сказала глава ЦБ РФ.

Она также отметила, что важным является введение ипотечных каникул для россиян.



Президент России, в свою очередь, отметил, что Центробанк не очень хочет наводить порядок на рынке микрокредитования.

Набиуллина возразила, что регулятор занимается этой проблемой.

«Пять лет назад было 4,5 тысячи микрокредитных организаций, сейчас 2 тысячи, мы увеличиваем требования к ним», — цитирует главу ЦБ РФ пресс-служба Кремля.

Ранее сообщалось, что в январе 2019 года объем выданных ипотечных кредитов увеличился почти на 13%.