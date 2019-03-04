СМИ: «держатель миллионов Мадуро» оказался выпускником «Бизнес-молодости»

Журналисты нашли уроженца Казахстана Нурлана Байдильду, которого венесуэльская оппозиция обвинила в сокрытии миллионов долларов, выведенных из страны президентом Николасом Мадуро. Он является выпускником проекта «Бизнес- молодость».

Представляющий оппозиционное правительство Венесуэлы Карлос Вечио рассказал на прошлой неделе о деньгах, которые незаконно вывел из страны Мадуро. По его словам, деньги спрятаны на счетах фонда Nurlan Baildilda, названного по имени его владельца, передает Bloomberg.

Издание The Bell обнаружило россиянина с таким именем. Он прошел курсы российского проекта «Бизнес-молодость», после чего открыл свою тренинговую школу в Казахстане.

Отмечается, что фонд Nurlan Baidilda не зарегистрирован в реестрах юридических лиц России, Казахстана, Украины, Кипра, Великобритании и десятка других европейских стран, а также не фигурирует в базах ICIJ или Open Corporates.

В то же время, Байдильда мог встретиться с представителями правительства Венесуэлы во время нескольких официальных визитов в Казахстан либо на Международной выставке «Экспо-2017» в Астане, отмечает издание.

В 2012 году предприниматель учредил казахские компании «Менеджмент технолоджи» и «Энерджи консалтинг сервис» для проведения тренингов. В 2018 году он зарегистрировал в России «Тендер Фёрст».

«Несмотря на то, что Байдильда называет себя специалистом по выигрыванию тендеров, принадлежащие ему компании никогда не получали господрядов — и даже не пытались подавать заявки», — добавляет The Bell.

Напомним, что оппозиция Венесуэлы ужа заявила о пропаже 73 тонн золота из ЦБ Венесуэлы. Противники Мадуро утверждают, что он продал драгметалл ОАЭ и Турции.