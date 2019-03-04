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Хуан Гуаидо: если режим меня схватит, то это будет его «последней ошибкой»

05:54, 04.03.2019 2
Хуан Гуаидо: если режим меня схватит, то это будет его «последней ошибкой»
Фото: pixabay.com

Провозгласивший себя временным президентом Венесуэлы Хуан Гуаидо заявил, что его арест может стать «одной из последних ошибок» Николаса Мадуро. Об этом сказал во время своего выступления, которое транслировалось в Periscope.

Лидер венесуэльской оппозиции пригрозил властям страны «мобилизацией населения», а также тем, что у его международных союзников «есть четкие инструкции на этот случай».

«Если режим осмелится схватить меня, это будет одной из его последних ошибок», — подчеркнул Хуан Гуаидо.

Также он добавил, что вернется в Венесуэлу 4 марта. До этого он побывал в приграничном колумбийском городе Кукута, а также принял участие в заседании Группы Лимы в Боготе.

Ранее сообщалось, что власти Венесуэлы предложили Гуаидо совместно разработать план по выходу из кризиса.

Общество
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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 04 марта
    Так не "побывал" же, а покинул страну вопреки решению суда. Должны посадить. Гуано уже достаточно нарушил законов Венесуэлы, чтобы руководить опозицией из-за решотки
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  • Анонимно 04 марта
    Гуано действует не в интересах своего народа. Парню старшие товарищи обещали кресло президента, вот он и старается. Хотя, может уже и сам не рад. С наскока взять ситуацию в руки не получилось, сейчас вряд ли он сумеет изменить что-либо. Лично для меня такие люди никак не патриоты, а продажные шкуры.
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