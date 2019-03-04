Хуан Гуаидо: если режим меня схватит, то это будет его «последней ошибкой»

Провозгласивший себя временным президентом Венесуэлы Хуан Гуаидо заявил, что его арест может стать «одной из последних ошибок» Николаса Мадуро. Об этом сказал во время своего выступления, которое транслировалось в Periscope.

Лидер венесуэльской оппозиции пригрозил властям страны «мобилизацией населения», а также тем, что у его международных союзников «есть четкие инструкции на этот случай».

«Если режим осмелится схватить меня, это будет одной из его последних ошибок», — подчеркнул Хуан Гуаидо.

Также он добавил, что вернется в Венесуэлу 4 марта. До этого он побывал в приграничном колумбийском городе Кукута, а также принял участие в заседании Группы Лимы в Боготе.

Ранее сообщалось, что власти Венесуэлы предложили Гуаидо совместно разработать план по выходу из кризиса.



