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Скончался один из соавторов Конституции Татарстана Юрий Решетов

05:19, 04.03.2019 5
Скончался один из соавторов Конституции Татарстана Юрий Решетов
Фото: kpfu.ru

В минувшее воскресенье, 3 марта, ушел из жизни один из соавторов Конституции Республики Татарстан, доктор юридических наук Юрий Решетов.

Видный специалист в области теории и истории государства и права скончался в Казани в возрасте 77 лет. Гражданская панихида состоится 5 марта в 10.00 во втором учебном корпусе КФУ, сообщили в официальной группе юрфака вуза в «ВКонтакте».

Стоит отметить, что Решетов опубликовал более 100 научных работ во время своей работы в КФУ, а также подготовил 24 кандидата юридических наук и издал более 40 учебно-методических пособий.

С 1989 по 1994 год являлся депутатом Верховного Совета РТ, входил в состав конституционной комиссии по разработке ныне действующей Конституции РТ.

Напомним, ранее сообщалось, что скончался заслуженный деятель искусств Республики Татарстан, киновед Роберт Копосов.

Общество Татарстан
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комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 04 марта
    Мой преподаватель. Светлый и замечательный человек!
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  • Анонимно 04 марта
    Соболезнования родным и близким.
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  • Анонимно 04 марта
    Светлая память.. Это был наш самый любимый преподаватель
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  • Анонимно 04 марта
    Как он говаривал на лекциях : " Социалистищеская Шта? Революсия! " хороший был препод! Не злой!
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  • Анонимно 06 марта
    У меня был такой случай: пришел на экзамен к уважаемому профессору Решетову, он у меня спрашивает для чего нужен Конституционный суд? Ну я ему отвечаю, что толковать Конституцию. Юрий Сергеевич после таких слов, как будто преобразился, прямо воспрял духом что-ли!!! Я на всю жизнь запомнил этот момент!!!!!
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