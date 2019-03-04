Скончался один из соавторов Конституции Татарстана Юрий Решетов

В минувшее воскресенье, 3 марта, ушел из жизни один из соавторов Конституции Республики Татарстан, доктор юридических наук Юрий Решетов.

Видный специалист в области теории и истории государства и права скончался в Казани в возрасте 77 лет. Гражданская панихида состоится 5 марта в 10.00 во втором учебном корпусе КФУ, сообщили в официальной группе юрфака вуза в «ВКонтакте».

Стоит отметить, что Решетов опубликовал более 100 научных работ во время своей работы в КФУ, а также подготовил 24 кандидата юридических наук и издал более 40 учебно-методических пособий.

С 1989 по 1994 год являлся депутатом Верховного Совета РТ, входил в состав конституционной комиссии по разработке ныне действующей Конституции РТ.

Напомним, ранее сообщалось, что скончался заслуженный деятель искусств Республики Татарстан, киновед Роберт Копосов.