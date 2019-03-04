Данис Зарипов: «Остаться в «Ак Барсе» для меня в приоритете, но есть и другие варианты»

Нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов после поражения от «Авангарда» (2:3) в четвертом матче серии четвертьфинала плей-офф на Востоке рассказал о причинах столь неудачного выступления казанского клуба и о том, где продолжит карьеру.

— Серия получилась провальная, но таков спорт, таков хоккей. В этом виноваты мы сами. Во время регулярного чемпионата мы где-то оступались и допустили то, что заняли пятое место и попали на одну из лучших команд Восточной конференции. Они, на мой взгляд, достойны игры в финале, думаю, они дойдут до финала.

По нашей команде — ни к одному из ребят у меня нет упрека, претензий, что не старался. Да, у нас не у всех мастерства выше крыши, каждый сыграл в свою силу. К сожалению, в этом сезоне мы не смогли противостоять достойным соперникам. Думаю, что даже такой разгромный счет в серии, судя по всем четырем матчам, справедлив.

— Планируете ли продлевать контракт с клубом на следующий сезон?

— Сейчас немного надо переключиться, выдохнуть, и потом, конечно, начнем разговаривать. Сразу скажу: «Ак Барс» в приоритете. Но есть и другие предложения. Будем думать, смотреть, — приводит слова Зарипова корреспондент «Реального времени».

Отметим, что сезон для «Ак Барса» завершен. «Авангард» вышел в полуфинал конференции раньше всех клубов КХЛ.

