Владимир Ткачев: «После чемпионского года очень сложно принять то, что сейчас произошло»

Нападающий «Ак Барса» Владимир Ткачев после поражения от «Авангарда» (2:3) в четвертом матче серии четвертьфинала плей-офф на Востоке рассказал, что сейчас чувствует, а также ответил на вопрос, останется ли он в «Ак Барсе».

— После чемпионского года очень сложно принять то, что сейчас произошло. Тем не менее соперника хочется поздравить с победой, они очень достойно играли, были лучше. Значит, не просто так они прошли дальше. С нашей стороны — много моментов, которые можно было поправить, много моментов просто не допустить, начиная с элементарных ошибок и заканчивая всем остальным.

— Насколько фактор скорости в этой серии сказался? Показалось, что «Авангард» был быстрее «Ак Барса».

— Люди, которые смотрят хоккей, говорят, что эта серия была самая быстрая, самая активная, был очень хороший хоккей, очень скоростной. Мы не уступали в скорости, просто соперник забил один-два гола, они поймали кураж, уверенность в начале серии. Это, наверное, сказалось на следующих играх.

— С чем связать такое большое количество удалений со стороны «Ак Барса» в этой серии?

— Не будем обсуждать удаления, которые были сегодня, в серии. Но в течение сезона, помимо всего, что происходит вне команды, очень много мы удалялись. Не бывает такого, что мы в один момент — раз! — и перестали удаляться. Надо было поправлять это раньше. К сожалению, это был один из ключевых моментов, который мы не поправили.

— Оцените, пожалуйста, свой сезон. Что дальше в приоритете — Казань или уезжать?

— Мы вылетели в первом раунде — конечно, сезон неудачный. Пока не владею никакой информацией по поводу своей дальнейшей судьбы. Что будет дальше, пока не знаю, — приводит слова Ткачева официальный сайт казанского клуба.

Отметим, что сезон для «Ак Барса» завершен. «Авангард» вышел в полуфинал конференции раньше всех клубов КХЛ.

