Минтимер Шаймиев встретился с Наиной Ельциной

Первый президент Республики Татарстан встретился с супругой и дочерью первого президента России Бориса Ельцина — Наиной Ельциной и Татьяной Юмашевой.

Мероприятие прошло в рамках финальных встреч Международного теннисного турнира среди юношей и девушек «Кубок Ельцина». В ходе события были вручены награды победителям и призерам турнира.

Минтимер Шаймиев рассказал Наине Ельциной о завершении проекта по возрождению древнего города Болгара и острова-града Свияжска. В свою очередь, она высоко оценила уровень проведения спортивного мероприятия.

«Здорово, что Казань становится центром не только важных спортивных соревнований, но и туризма. Вы рады гостям, а это всегда чувствуется. Как Борис Николаевич любил сюда приезжать, и я приезжаю с удовольствием», — цитирует пресс-служба РТ Ельцину.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин обсудил с Шаймиевым возможность обучения в Татарстане священнослужителей из Киргизии.