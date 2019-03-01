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Промышленность

В моногородах Оренбургской области появятся почти 12 тысяч рабочих мест

15:13, 01.03.2019
В моногородах Оренбургской области появятся почти 12 тысяч рабочих мест
Фото: Максим Платонов

В Ясном Оренбургской области провели заседание межведомственного совета по вопросам развития моногородов, сообщают «Известия».

Отмечается, что к 2020 году по программе комплексного развития моногородов в области появятся более 11 700 новых рабочих мест, которые не связаны с деятельностью градообразующего предприятия.

Напомним, ранее сообщалось, что за 2017 год власти Оренбургской области привлекли на развитие моногородов инвестиции в размере 16,5 млрд рублей. В моногородах региона реализовано более 20 инвестпроектов. Это позволило создать 5 647 новых рабочих мест, рассказывал губернатор области Юрий Берг. Он отметил, что лидерами в этой работе стали Новотроицк, Медногорск и Соль-Илецк.

ПромышленностьЭкономикаОбществоВластьИнфраструктура
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