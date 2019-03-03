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Экономика

Автопроизводители Германии вложат в электромобили 40 млрд евро

22:03, 03.03.2019
Автопроизводители Германии вложат в электромобили 40 млрд евро
Фото: ru.wikipedia.org/ Kirill Borisenko

В ближайшие три года автопроизводители Германии собираются инвестировать 40 млрд евро в развитие электротранспорта, сообщает Deutsche Welle.

Такое заявление сделал глава Объединения немецкой автомобильной промышленности Бернхард Маттес. Он отметил, что сегодня электромобильность в Европе набирает обороты.

Напомним, ранее сообщалось, что объем рынка электромобилей с пробегом в России в 2018 году составил 2239 единиц, что в 2,1 раза больше, чем в 2017 году (1049 шт.). При этом более 90% от всех продаж пришлось на Nissan Leaf. Всего в прошлом году было реализовано 2092 таких электромобиля. Далее следуют Mitsubishi I-MiEV и Tesla Model S, перепродажи которых за отчетный период составили по 51 единице. Также в России было реализовано 16 подержанных экземпляров BMW i3, 13 — LADA Ellada и по восемь — Renault Twizy и Tesla Model X.

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