Непогода в Москве привела к задержке десятков самолетов

Непогода в Москве сказалась на авиасообщении с другими городами, сообщает «Российская газета».

Сообщается, что в столичных аэропортах задерживаются 22 рейса. Например, в Шереметьево задерживаются 13 самолетов, во Внуково непогода сказалась на задержке четырех рейсов. 3 марта в Москве Гидрометцентр объявил «желтый» уровень погодной опасности, есть вероятность различных ЧС из-за сильного ветра.

Напомним, ранее сообщалось, что самолет компании Utair, вылетевший по маршруту Уфа — Москва, из-за отказа двигателя был вынужден вернуться в уфимский аэропорт.

В пресс-службе аэропорта рассказали, что экипаж воздушного судна сообщил о технической неисправности. Вскоре самолет благополучно приземлился в аэропорту Уфы. Всего на борту находились 123 пассажира, никто из них не пострадал. Сообщалось, что пассажиров доставит в Москву резервный борт авиакомпании. Заместитель прокурора уфимской транспортной прокуратуры Александр Морозов сообщил, что причиной экстренной посадки самолета стал отказ левого двигателя. По данному факту Уфимская транспортная прокуратура начала проверку.