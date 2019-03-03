Непогода в Москве привела к задержке десятков самолетов
Непогода в Москве сказалась на авиасообщении с другими городами, сообщает «Российская газета».
Сообщается, что в столичных аэропортах задерживаются 22 рейса. Например, в Шереметьево задерживаются 13 самолетов, во Внуково непогода сказалась на задержке четырех рейсов. 3 марта в Москве Гидрометцентр объявил «желтый» уровень погодной опасности, есть вероятность различных ЧС из-за сильного ветра.
Напомним, ранее сообщалось, что самолет компании Utair, вылетевший по маршруту Уфа — Москва, из-за отказа двигателя был вынужден вернуться в уфимский аэропорт.
В пресс-службе аэропорта рассказали, что экипаж воздушного судна сообщил о технической неисправности. Вскоре самолет благополучно приземлился в аэропорту Уфы. Всего на борту находились 123 пассажира, никто из них не пострадал. Сообщалось, что пассажиров доставит в Москву резервный борт авиакомпании. Заместитель прокурора уфимской транспортной прокуратуры Александр Морозов сообщил, что причиной экстренной посадки самолета стал отказ левого двигателя. По данному факту Уфимская транспортная прокуратура начала проверку.БизнесТранспорт
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым