В шведском ресторане произошла драка с участием 100 человек
В одном из ресторанов в центре шведского города Гетеборга произошла массовая драка в ночь на воскресенье, 3 марта.
Правоохранительные органы получили сигнал тревоги в три часа ночи по местному времени. На место происшествия прибыло 12 полицейский автомобилей.
По предварительным данным, в потасовке участвовали около 100 человек. В драке легкие травмы получили охранники заведения, пишет местное издание Expressen.
Причины произошедшего пока не называются.
Стоит отметить, что это уже второе сообщение о массовых драках в Швеции. Накануне в пригороде Нючепинга в разборках участвовали 90 человек.
Напомним, ранее ночью в двух массовых драках в Москве погибли два человека.Происшествия
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