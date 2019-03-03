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Происшествия

В шведском ресторане произошла драка с участием 100 человек

13:01, 03.03.2019 1
В шведском ресторане произошла драка с участием 100 человек
Фото: pixabay.com

В одном из ресторанов в центре шведского города Гетеборга произошла массовая драка в ночь на воскресенье, 3 марта.

Правоохранительные органы получили сигнал тревоги в три часа ночи по местному времени. На место происшествия прибыло 12 полицейский автомобилей.

По предварительным данным, в потасовке участвовали около 100 человек. В драке легкие травмы получили охранники заведения, пишет местное издание Expressen.

Причины произошедшего пока не называются.

Стоит отметить, что это уже второе сообщение о массовых драках в Швеции. Накануне в пригороде Нючепинга в разборках участвовали 90 человек.

Напомним, ранее ночью в двух массовых драках в Москве погибли два человека.

Происшествия
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 04 марта
    цыгане участвовали?
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