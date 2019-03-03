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Происшествия

В Казани сошедший с рельсов трамвай перегородил дорогу — видео

11:35, 03.03.2019
В Казани сошедший с рельсов трамвай перегородил дорогу — видео
Фото: стоп-кадр - vk.com

На улице Гвардейской в Казани в воскресенье, 3 марта, произошло ДТП с участием трамвая, следовавшего по четвертому маршруту.

По словам очевидцев в соцсетях, вагон сошел с рельсов во время передвижения, в результате чего его развернуло на дорогу. На участке временно было ограничено движение автотранспорта и парализовано движение трамваев.

В настоящее время причины происшествия устанавливаются.

Напомним, ранее в Казани столкнулись автобус и трамвай.

Происшествия Татарстан
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