В Казани столкнулись автобус и трамвай

В Казани произошло ДТП с участием автобуса и трамвая.

Согласно сообщениям пользователей социальной сети «ВКонтакте», ДТП произошло рядом с остановкой «Улица Халитова».

По словам одного из очевидцев, в результате столкновения пострадали две девушки. Одна из них получила травму ноги, у другой сильное головокружение.

Отметим, что это уже не первое ДТП в этом месте с участием трамвая. Летом возле остановки «Улица Халитова» произошло столкновение двух трамваев. Тогда один из них сошел с рельсов и частично перегородил проезжую часть.