В России начнут готовить военных офицеров по «противодействию космическим средствам»

Военная академия воздушно-космической обороны имени Жукова начнет подготовку офицеров по новой специальности — «Противодействие космическим средствам».

Обучение кадров начнется с сентября 2019 года. По словам заместителя начальника учебного заведения Игоря Чуркина, направление является крайне важным в современном мире.

«С сентября текущего года начинаем подготовку слушателей, офицеров по новой специальности — «Управление воинскими частями и соединениями по противодействию космическим средствам». Это сейчас актуально», — заявил он в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Более подробно о новой специальности в военной академии Чуркин не стал рассказывать, ссылаясь на закрытость темы.

Ранее сообщалось, что в России разрабатывается снайперская винтовка «Уголек» для Минобороны.