Егор Бабурин: «Посмотрели незасчитанный гол — мяч там не вышел. Вернулось нам за этот момент»

Фото: "Реальное время"/ Эрик Добролюбов

Голкипер «Рубина» после победного матча с грозненским «Ахматом» отметил важность гола одноклубника Артура Сагитова и оценил собственную игру.

— Очень важная игра после длинных сборов. Самое главное — 3 очка в вязкой игре. Все-таки думаю, что моментов у нас было чуть больше. Посмотрели незасчитанный гол — мяч там не вышел. Вернулось нам за этот момент. Поздравили Сагитова за то, что принес нам победу.

— Вы немного принижаете свои заслуги. Все-таки два раза спасли команду.

— По такой погоде нужно быть всегда готовым и не терять концентрацию. Я должен был так сыграть.

— Сорокин уже «проставился» за ваше спасение после его срезки?

— Посмотрели этот момент. Такое бывает, больше посмеялись, что закончилось хорошо.

— Как поздравили Сагитова?

— Сказали, что забил два, но засчитали только один. Он парень старательный. Заслужил свой гол.

— Впереди Кубок. Силы остались?

— Думаю, да. Впереди два дня. У нас игры 6-го и 9-го. Сейчас все готовы, травмированных почти нет.

— Выдержит ли поле на «Казань Арене»?

— Мы не видели поле до игры. Думали, что оно хуже. Но оно в хорошем состоянии. Лишь снег немного портил картинку. Несколько стадионов не допустили до этого тура, а наше допустили — следовательно, оно пригодно. К концу оно немного разбилось, но думаю, что его подготовят.

— Есть ли приоритет в сторону Кубка?

— Просто готовимся. Нам будет тяжело с «Локомотивом», но сделаем все, чтобы пройти дальше.

— Сегодня рядом не было тренера вратарей Виталия Кафанова. Как вам игралось без него?

— Перед игрой созвонились. После матча он тоже поздравил с победой. Все нормально, — приводит слова Бабурина корреспондент «Реального времени».

Напомним, после 18 туров «Рубин» набрал 28 очков и занимает 6-е место в таблице Российской Премьер-лиги.