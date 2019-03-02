Курбан Бердыев: «Я рад за Сагитова, это наш воспитанник. Надеюсь, в будущем их будет больше»

Фото: "Реальное время"

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев рассказал, что подумал, когда 19-летний Артур Сагитов дважды забил гол в ворота «Ахмата», а также поделился мыслями о ходе матча.

— В целом напряженная игра без моментов. В первом тайме только могли забить, у Полоза был момент. В целом ничейная игра, но, видимо, Всевышний вернул нам те очки, которые мы потеряли в Грозном. Хотя первый мяч, забитый Сагитовым, был чистый — мяч не ушел за лицевую. Слава Аллаху, что так закончилось.

— Скажите, что было у вас в голове, когда Сагитов забивал второй уже легальный мяч?

— Просто рад за парня. Все таки наш воспитанник. Я уже говорил в интервью, что надеюсь, что скоро их будет больше. Дай бог.

— Всегда есть риск, что после таких моментов — фактически два гола человек за минуту забивает — может «надеть корону».

— Да, у Сагитова эта болезнь есть. Будем бороться. Он уже в дубле провел один сбор из-за этого.

— Почему сегодня произвели именно такие замены и почему в запасе остались Пантелеев и Акбашев?

— Если бы я выпустил Пантелеева и Акбашева, вы бы сказали, почему не вышли Башкиров и Байрамян. Потому что игра так складывалась. Хотя, думаю, с «Локомотивом» у всех шанс будет, — приводит слова Бердыева корреспондент «Реального времени».