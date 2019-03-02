В Генштабе РФ заявили, что в США разрабатывают операции по подрыву суверенитета неугодных стран

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил — первый заместитель министра обороны РФ Валерий Герасимов заявил, что США и их союзники прорабатывают военные действия для ликвидации государственности неугодных стран, сообщает ТАСС.

Герасимов отметил, что США вместе с союзниками определили агрессивный вектор внешней политики. Он подчеркнул, что Россия готова к предотвращению любой из стратегий.

Напомним, ранее во время послания конгрессу президент США Дональд Трамп пообещал пересмотреть подход к участию страны в различных войнах. Он подчеркнул, что «великие страны не участвуют в войнах». В то же время Трамп намерен следить за ситуацией в Иране, власти которого декларируют смерть Америке. Обращение президента опубликовано на сайте Белого дома. Глава Белого дома также добавил, что Соединенные Штаты будут поддерживать «народ Венесуэлы в его стремлении к завоеванию свободы».



