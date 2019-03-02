В ОЗХО признали применение химоружия в сирийской Думе

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) опубликовала итоги расследования происшествия в сирийской Думе 7 апреля 2018 года. Специалисты утверждают, что в городе действительно применялся в качестве оружия хлор.

«Этот токсичный химикат содержал реактивный хлор. Токсичным химическим веществом был, вероятно, молекулярный хлор», — цитирует доклад ОЗХО «РИА Новости».

При этом в отчете не говорится о том какая сторона применяла отравляющее вещество.

Отчет миссии ОЗХО будет в ближайшее время представлен государствам, подписавшим Конвенцию о запрещении химического оружия, в штаб-квартире организации в Гааге. Отчет также был передан в Совет безопасности ООН через генсека организации.

Напомним, 14 апреля США, Великобритания и Франция выпустили более 100 крылатых ракет по Сирии в ответ на предполагаемую химическую атаку в городе Дума.

