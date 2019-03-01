Альберт Яруллин: «Ключевым моментом матча стал третий гол»

Фото: "Реальное время"/ Эрик Добролюбов

Защитник «Ак Барса» Альберт Яруллин после третьего матча против «Авангарда» поделился мнением, за счет чего можно спасти серию.

— Не скажу, что мы плохо играли, просто эти дурацкие ошибки привели к голам, соперник реализовал свои моменты. Уже играли лучше [чем в первых двух матчах], будем работать и играть до конца, еще ничего не потеряно.

— Как нужно сыграть в следующем матче, чтобы переломить ход серии?

— Выходить как на последний бой, биться, пластаться и выполнять установку тренера.

— Какой момент матча сегодня стал ключевым?

— Не знаю, может, это третий пропущенный гол, когда мы играли в большинстве. Вроде на скамейке подбадривали друг друга, играли до конца, старались сравнять, но не получилось.

— Как перестать ошибаться?

— Работать. Через работу все придет.

— Насколько приятнее было играть при родных трибунах, чем в гостях?

— В принципе, и там, в Балашихе, у нашей команды была хорошая поддержка. Спасибо болельщикам, которые были там, сегодня нас очень хорошо поддерживали. Извиняемся за эти поражения и постараемся реабилитироваться, — цитирует Яруллина корреспондент «Реального времени».

Четвертый матч серии пройдет 3 марта в «Татнефть Арене», начало игры в 17.00 по московскому времени.