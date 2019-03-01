«Ак Барс» в третий раз уступил «Авангарду»

«Ак Барс» третий раз за серию уступил «Авангарду». Матч 1/8 плей-офф КХЛ завершился со счетом 1:4 (1:1, 0:1, 0:2).

Игра проходила в Казани. Две предыдущих встречи состоялись в подмосковной Балашихе, поскольку родная арена омичей находится на ремонте.

Четвертая игра серии состоится в Казани 3 марта.



Напомним, что первая игра завершилась со счетом 6:0 в пользу омичей. Во второй раз казанцы снова пропустили шесть шайб, но смогли забить три в ответ.