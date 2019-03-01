Песков прокомментировал сообщения о связи Майкла Калви с оппозицией

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ничего не знает о возможном финансировании оппозиции основателем инвестфонда Baring Vostok Майклом Калви. А также о том, что арест последнего связан именно с этой деятельностью

«Мне неизвестно о таких подозрениях. Первый раз слышу», — приводят его слова «Ведомости».

В самом инвестфонде также сомневаются в правдивости сообщений СМИ о связи Калви с оппозицией.

«Возможно, кому-то выгодно представлять ситуацию в ином свете, но это коммерческий спор, сотрудники Baring Vostok невиновны, и суд это подтвердит», — цитирует газета ответ пресс-службы фонда.

Ранее телеканала «Дождь» сообщил, что главной причиной ареста Калви и других фигурантов дела Baring Vostok стало финансирование фондом оппозиционных функционеров.