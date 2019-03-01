Полиция Саратова задержала дворника, напавшего на журналистов с лопатой

В Саратове дворник напал с лопатой на журналистов, задававших ему неудобные вопросы. Полиция уже задержала нарушителя.

По версии нападавшего, он пытался то ли отмахнуться от камеры, то ли закрыть ее от летевшего снега, пишет портал «Свободные новости».

Корреспонденты снимали сюжет о пенсионере, живущем в пятиэтажке и пострадавшем от действий коммунальщиков. Из сюжета следует, что сотрудники УК, очищая крышу от снега, содрали верхний слой кровли. Из-за этого вода начала просачиваться в квартиру пожилого мужчины.

Во время съемок журналисты решили подойти к рабочим, очищавшим снег с козырьков дома на улице Сакко и Ванцетти. Они начали расспрашивать дворников о том, кто убирал крышу. Но те потребовали убрать камеру, после чего один из коммунальщиков ударил лопатой оператора.

Корреспонденты настаивают, что нарушение должно рассматриваться как препятствование работе СМИ.